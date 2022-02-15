Сегодня на Затонском кольце в Уфе закрыли съезд на улицу Пархоменко

Как и предупреждали ранее городские власти, 15 февраля на Затонском кольце в Уфе изменилось схема движения транспорта, это сделано с целью разгрузить транспортный поток.

О том, что схема движения на транспортном Затонском кольце в Уфе будет изменена стало известно еще 28 января 2021 года. Сегодня этот день настал, с 15 февраля с улицы имени города Галле больше нельзя попасть на улицу Пархоменко. Соответствующие дорожные знаки власти города установили на минувших выходных. Съезд закрыли не на какой-то период времени, а на постоянку. Планируется, что закрытый съезд позволит повлиять на снижение аварийности на данном участке, на котором уфимцы регулярно попадают в аварии и подолгу стоят в пробках. Загрузку дорог закрытие съезда по мнению властей также может существенно ослабить, во всяком случае на именно этом участке. В мэрии еще на прошлой неделе сообщали каким образом поступать тем, кому необходимо попасть с улицы имени города Галле на Пархоменко: добраться из пункта А в пункт Б можно через улицу Зорге с проездом вниз по улице Кировоградской или же с объездом по Затонскому шоссе с выездом на Алексеевское шоссе.

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