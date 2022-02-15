Сегодня на Затонском кольце в Уфе закрыли съезд на улицу Пархоменко

Сегодня на Затонском кольце в Уфе закрыли съезд на улицу Пархоменко
Сегодня на Затонском кольце в Уфе закрыли съезд на улицу Пархоменко
Сегодня, 10:30ГородИрина ДеревянчукФото: 1MI
Как и предупреждали ранее городские власти, 15 февраля на Затонском кольце в Уфе изменилось схема движения транспорта, это сделано с целью разгрузить транспортный поток.

О том, что схема движения на транспортном Затонском кольце в Уфе будет изменена стало известно еще 28 января 2021 года. Сегодня этот день настал, с 15 февраля с улицы имени города Галле больше нельзя попасть на улицу Пархоменко. Соответствующие дорожные знаки власти города установили на минувших выходных.

Съезд закрыли не на какой-то период времени, а на постоянку. Планируется, что закрытый съезд позволит повлиять на снижение аварийности на данном участке, на котором уфимцы регулярно попадают в аварии и подолгу стоят в пробках. Загрузку дорог закрытие съезда по мнению властей также может существенно ослабить, во всяком случае на именно этом участке.

В мэрии еще на прошлой неделе сообщали каким образом поступать тем, кому необходимо попасть с улицы имени города Галле на Пархоменко: добраться из пункта А в пункт Б можно через улицу Зорге с проездом вниз по улице Кировоградской или же с объездом по Затонскому шоссе с выездом на Алексеевское шоссе.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы