На улице Революционной в Уфе запретили парковаться из-за проблем с уборкой снега

На улице Революционной в Уфе запретили парковаться из-за проблем с уборкой снега
На улице Революционной в Уфе запретили парковаться из-за проблем с уборкой снега
Сегодня, 13:51ГородИрина ДеревянчукФото: пресс-служба ГИБДД по городу Уфа
Информацию о нововведениях на одной из центральных улиц города сообщили в пресс-службе ГИБДД Уфы.

В своем сообщении о запрете парковки на участке улицы Революционной от дома № 162 в направлении улицы Николая Дмитриева и обратно в пресс-службе ведомства начали с сообщения о том, что припаркованные у края дороги существенно затрудняют уборку снега.

Для того, чтобы автомобили уфимцев перестали препятствовать уборке снега, к которой у города множество вопросов, администрация Уфы совместно с ГИБДД решили установить на улице сразу несколько новых знаков «Зона действия» и «Работает эвакуатор», «Время стоянки».

Напомним, сегодня в Уфе произошло еще одно важное для автолюбителей событие. Съезд с Затонского кольца на улицу Пархоменко с сегодняшнего дня закрыли окончательно и бесповоротно, так что уфимцам стоит заблаговременно обдумывать маршрут своих передвижений, альтернативный съезду с кольца путь с улицы округа Галле до Пархоменко Mkset публиковал здесь.

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