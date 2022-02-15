На улице Революционной в Уфе запретили парковаться из-за проблем с уборкой снега

Напомним, сегодня в Уфе произошло еще одно важное для автолюбителей событие. Съезд с Затонского кольца на улицу Пархоменко с сегодняшнего дня закрыли окончательно и бесповоротно, так что уфимцам стоит заблаговременно обдумывать маршрут своих передвижений, альтернативный съезду с кольца путь с улицы округа Галле до Пархоменко Mkset публиковал здесь.