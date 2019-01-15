В мэрии Уфы рассказали, где окунуться на Рождество
Сегодня, 09:40ГородВиктория КуприяноваФото: Mkset.ru
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Всего в Башкирии оборудуют 71 купель.
Верующие Уфы на Крещение смогут окунуться в холодную январскую воду в трех местах: всего будет организовано три купели, уточнили в городской администрации. Иордани будут находиться, традиционно, в парке Кашкадан, в парке Якутова (озеро Солдатское), на берегу реки Белая в Нижегородке.
Спасатели будут дежурить на всех вышеуказанных территориях. Всего в Башкирии будет оборудована 71 купель.
Напомним, что православная церковь будет отмечать Крещение 19 января.
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