Три месяца транспортной реформы в Уфе: Обсуждать планы с уфимцами не обязательно

Сегодня, 15 января, каждый уважающий себя уфимец может, если захочет, конечно, отметить небольшой юбилей: ровно три месяца назад, 15 октября 2018 года со слов врио главы Башкирии Радия Хабирова «Это Техас какой-то!» в Уфе началась долгожданная транспортная реформа.

Главным образом, касалась она борьбы с так называемыми нелегальными перевозчиками – транспортными фирмами и ИП, перевозящими уфимцев без транспортных карт. Очень скоро власти городские и республиканские отчитались о полной и безоговорочной победе над нелегальными перевозчиками.

За первые месяцы бескомпромиссной борьбы были выписаны сотни административных материалов, около 200 автобусов вообще арестовали. Впечатляет, ничего не скажешь. Правда, радостных возгласов со стороны простого уфимского пассажира пока что не сильно слышно.

Кстати, спустя месяц после начала транспортной реформы «Медиакорсеть» совместно с коллегами из других уфимских изданий и волонтерами провели масштабный проект «Уфалогия: Транспорт», где в течение суток мы разбирались в том, что происходит с уфимским транспортом.

Тогда же, в середине ноября, в рамках проведения транспортной реформы Управление транспорта и связи администрации Уфы разместило на сайте администрации города проект новой маршрутной сети. Это документ, в котором достаточно подробно расписано, какие маршруты будут перевозить уфимцев и по каким остановкам.

Также предполагалось, что любой мог изучить этот проект и внести свои предложения. Ну, это же логично: общественный транспорт – это тема, которая касается каждого уфимца и хорошо было бы, чтобы горожане присоединились к обсуждению того, что их касается самым непосредственным образом.

Однако оказалось, что обсуждать горожанам этот документ совсем не обязательно: за нас как всегда всё решат чиновники, которые, к слову, на общественном транспорте-то не особо часто ездят. В ответ на наш запрос на имя руководителя Управления транспорта и связи администрации Уфы о том, планируется ли проведение публичных слушаний на тему транспорта и новой маршрутной сети, нам ответили: нет и не предвидится.

Согласно ответу чиновников, обсуждение проекта маршрутной сети завершено. В процессе этого тихого обсуждения поступили обращения граждан в устной форме и посредством звонков на «горячую линию». Однако, что именно предложили некие уфимцы, осталось за кадром.

Также стало известно, об этом тоже сообщает городское Управление транспорта и связи, что вновь соединят трамваем южную и северную часть Уфы. Правда, когда это будет сделано и насколько проект реалистичен, не сообщается. Говорится только о том, что возвращение трамвая предусмотрено стратегией социально-экономического развития Уфы до 2030 года. В этой связи, конечно, хочется спросить – а зачем в тот раз его убрали? Понимаем, что вопрос останется без ответа.

Однако три месяца – это как-никак срок, по итогам которого можно, ну, по крайней мере, хотелось бы попробовать подвести некоторые промежуточные итоги проведения транспортной реформы. Если открыть любое обсуждение в социальных сетях на эту тему, станет ясно: уфимцы либо пока не почувствовали никаких изменений спустя эти три месяца, или же даже почувствовали, что в некоторых уфимских транспортных местах стало хуже.

Взять, например, один из самых массовых и любимых уфимских маршрутов: 51 и 51А. К слову, это единственный маршрут, который везет уфимцев с проспекта Октября до ТРК «Иремель». Остальные тоже везут, но где-то рядом.

Так вот, раньше, до транспортной реформы, помимо больших автобусов «Башавтотранса» была куча нелегальных автобусов типа «Мерседес», которые ездили по этому же маршруту и делали это с интервалом не чаще 3-5 минут. Соответственно, на этом направлении горожане не испытывали никаких проблем.

Что мы имеем сейчас? Нелегалов убрали, остались только автобусы государственного перевозчика. И теперь уфимцы вынуждены, во-первых, ждать автобусы этого маршрута минимум минут по 20, а то и больше в неудачные часы. А во-вторых, многие жалуются, что после 8 вечера эти маршруты вообще лучше не ждать, потому что после 8 вечера они не ходят.

Или вот взять очень популярное затонское направление: маршрут 248, это бывший 261. Раньше, до изменений 261-й «катался» по маршруту Затон – ТРК «Планета» буквально каждые 3-5 минуты. Радости пассажирам не было предела. Пока этот маршрут не переименовали в 248-й и не продлили до ДОКа. Теперь интервал между автобусами увеличился в несколько раз, и к остановкам они приезжают в основном битком набитыми.

- Я вообще не понимаю – зачем продлили наш маршрут в Инорс? Там своих маршрутов, которые оттуда в город в любую точку ездят, более чем достаточно! А мы сейчас еще и в пробках вынуждены стоять! – возмущается водитель 248-го.

Вот что пишет у себя на страничке в Facebook наша коллега журналист Наталья Овчарук:

Давно (около трёх месяцев точно) не ездила на маршрутках в Уфе. Ответственно заявляю: «Никаких изменений». Ехала на 255 из «Планеты» до «Центрального рынка». Такой же малогабаритный микроавтобус. Немного дурно пахнущий, забитый до предела. Свет в салоне тусклый, окна замёрзшие и при всём при этом остановки не объявляют. В общем, проедешь нужную остановку – твои проблемы! Пассажирам из других городов вообще непонятно как «выживать» в таких условиях. Единственное изменение - объявление о том, что теперь это ЛЕГАЛЬНЫЙ перевозчик, а точнее «филиал ГУП «Башавтотранс».

Поспорить с этим невозможно, да и смысла нет. Если полазить по социальным сетям, таких постов возмущения найдется сто вагонов и маленькая тележка. Зато выбрали ливрею городских автобусов главного перевозчика: до конца 2019 года их перекрасят в цвета государственного флага Башкирии. Теперь точно заживем!

Мы решили спросить у экспертов и основных участников рынка перевозок, что они думают о прошедших трех месяцах транспортной реформы.

«Диалога пока нет, один монолог»

- Со стороны органов власти это один только монолог, причем, без понимания вообще стратегии того, куда мы движемся в области общественного транспорта. Говорят, надо новый автобус купить. Ну мы купили новый автобус – дальше что? То есть, мы, игроки рынка, пока не видим, не ощущаем этого стратегического направления, куда надо двигаться. Вот, в частности, моим мнением, как специалиста в данной области, только журналисты и интересуются, больше никому не интересно, – говорит Фанис Батыров, руководитель ИП Батыров.

- А для пассажиров, действительно, пока никаких видимых изменений нет. Мы со своей стороны готовы работать и развиваться, только в какую сторону идет это развитие, не ясно. Такое ощущение, что у властей нет решения. Или есть, но почему-то эти решения не озвучиваются.

«Реформы никакой нет и не было никогда»

- Это передел рынка. Что мы сейчас имеем – водители кто пьет, кто таксует, а сами автобусы стоят на продажу. Работы нет, проезд «уронили» (снизили) до 20 рублей. А в «Башавтотранс» никто и не переходит и не будут переходить, я тогда еще говорил. Думали же как: нас задушат и все туда перейдут работать. Ну-ну, никто не идет к ним. Кто-то со своими автобусами перешел от безысходности, а так никто больше. А дальше еще хуже будет, будет еще меньше автобусов, – говорит председатель «Союза автопредпринимателей Башкирии» Олег Куляшов.

Зато ездить стали быстрее

- За три месяца ситуация в Уфе безусловно изменилась, это заметно по многим показателям. В связи с исключением нелегальных перевозчиков увеличилась скорость передвижения пассажирского транспорта практически на треть: с 17 до 23 км/ч, – говорит заместитель генерального директора «ГУП Башавтотранс» Сергей Паскин.

- Соответственно, у пассажира есть возможность добраться в пункт назначения раньше, а ГУП «Башавтотранс» имеет возможность увеличить количество рейсов на уфимских маршрутах.

По словам представителя государственного перевозчика, сейчас необходимо отрегулировать оставшихся легальных перевозчиков.

- Например, маршрут 51 дублируют 35 автобусов маршрута 228 на участке «Улица Невского – Советская площадь». Идет также дублирование автобусами маршрутов 249 и 270.

Что касается работы самого перевозчика, по словам представителя компании, они увеличили количество автобусов на улицах города, в том числе, за счет «снятия» с маршрутов с садовых перевозок, а также арендовали дополнительно автобусы. Доходы компании выросли после исключения с дорог нелегалов на 20-22%, эти деньги пошли на ремонт. Однако начиная примерно с начала декабря, доходность вернулась практически на прежний уровень.

Что касается жалоб на то, что автобусов маршрутов 51 и 51А мало и работают они часов 20.00, вечером их нет, в компании ответили, что связано это, в частности, с тем, что на этих маршрутах имеет место дублирование другими маршрутами, а также с тем, что водители и кондукторы перерабатывать не должны. Однако в компании пообещали, что на этих маршрутах будет организована двухсменная работа и что со следующей недели «51-х» станет больше и работать они будут дольше.

«Пассажирам просто пришлось смириться»

- Высказывание врио главы республики Радия Хабирова о «Техасе» заставило хлопать в ладоши всех официальных перевозчиков. Представители отрасли восхищались решительностью и проявлением жесткости со стороны руководителя региона в решении давно наболевшего вопроса. Действительно, в кратчайшие сроки нелегальные перевозчики исчезли. Но! К такому повороту событий не были готовы и захвачены врасплох организаторы пассажирских перевозок, по крайней мере в Уфе. Несмотря на то, что федеральный закон, регулирующий правоотношения в сфере пассажирских перевозок, действует аж с середины 2015 года, уполномоченный орган до сих пор не организовал удобную для жителей транспортную сеть, – говорит генеральный директор Ассоциации пассажирских перевозок Наталья Тептерева.

- Сегодня проблемы с общественным транспортом поутихли. Но на наш взгляд, напряжение в этом вопросе сняло не надлежащая организация транспортного обслуживания, а тот факт, что большинство пассажиров просто смирились, что теперь они будут доезжать до пункта назначения с пересадками, ну и выходить нужно теперь из дома значительно раньше, чтобы каким-то образом попасть в переполненный автобус.

- Стало ли лучше? Определенно официальным перевозчикам стало легче работать. Значительно сократились случаи устраиваемых между «маршрутчиками» гонок, в каких-то направлениях в часы пик исчезли пробки, стало повышаться качество предоставления услуг в сфере пассажирских перевозок, но и необходимо отметить, что под всей этой шумихой возникли несколько заявлений в УФАС по РБ.

- Я считаю, что разрабатывать маршрутную сеть необходимо всем вместе. К этой проблеме нужно приобщить и перевозчиков, знающих ее изнутри и более подробно, чем руководители того же структурного подразделения уфимской администрации, и жителей города. Но почему-то диалог между этими субъектами по-прежнему отсутствует. Продолжает существовать система: Я власть, а вы будете подчиняться. Далеко ли мы в итоге уедем? Не знаю!

«Ученые: все идет по плану»