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Три месяца транспортной реформы в Уфе: Обсуждать планы с уфимцами не обязательно
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Три месяца транспортной реформы в Уфе: Обсуждать планы с уфимцами не обязательно

Вчера, 15:42ГородМарат ГареевФото: Кристина Дейнеко/ mkset.ru
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