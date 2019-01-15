Многодетная уфимка Юлия Вольф не смогла въехать в подаренную квартиру из-за лестницы

Накануне, 14 января, на приеме у председателя Уфимского горсовета Валерия Трофимова побывала многодетная мать Юлия Вольф с просьбой помочь ей вселиться в новую квартиру.

Напомним, минувшим летом, застройщик ПСК-6 подарил семье Юлии двухуровневую квартиру на 18-ом этаже новостройки по улице Комсомольской.

Широкий жест застройщика тогда оценили все, ведь получить новое жилье через суд Юлии никак не удавалось. Чиновники хотели переселить ее из аварийного жилья в комнату площадью 12 кв м в трехкомнатной квартире в микрорайоне Инорс. Но Юлия категорически отказалась от такого предложения.

Однако новоселье в семье Вольф пока так и не состоялось. Дело в том, что в новой квартире отсутствует лестница между верхним и нижним ярусами. Для семьи с маленькими детьми это опасно. Сделать лестницу самостоятельно Юлия не в состоянии. В ноябре скоропостижно скончался ее муж. После этого Юлия осталась одна с пятью малолетними детьми на руках. Еще трое ее детей уже совершеннолетние. Сводить концы с концами удается с трудом.

Надо отдать должное Юлии, она не считает себя вправе выступать с какими-либо требованиями или просьбами.

- Мне неловко это делать после того, как везде написали, что мне бесплатно выделили квартиру. Люди скажут, что вот, мол, совсем совесть потеряла. Мы пытаемся решать все остальные проблемы самостоятельно, но ситуация с лестницей в новой квартире оказалась для нас неразрешима, - рассказала Медиакорсети Юлия Вольф.

Сейчас Юлия проживает с детьми в двухкомнатной квартире в хрущевке на улице Округа Галле у отца. Из аварийного жилья по улице Владивостокской ее с детьми выписали, причем саму женщину никто об этом не известил. Ей пришлось прописать пятерых младших детей пока в новую квартиру, чтобы не остаться без социальных пособий.

На приеме у главы столичного горсовета Валерия Трофимова Юлия поделилась накопившимися проблемами и получила обещание, что до конца текущей недели лестницу в новой квартире сделают, и многодетная семья, наконец-то сможет справить там новоселье.