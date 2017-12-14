В Уфе из-за ледового городка закроют движение в центре города

Движение будет закрыто до 31 января 2018 года.

В Уфе с 11 декабря по 31 января будет закрыто движение по межквартальному проезду на участке от улицы Цюрупы до дома № 5 по улице Ивана Якутова, сообщили в администрации города. Такие меры приняты в целях обеспечения безопасности граждан и дорожного движения в период строительства и эксплуатации ледового городка.