Главное вовремя: мэрия Уфы сообщила людям об отключении света с опозданием

В Советском районе Уфы сегодня отключилисвет в дома на шести улицах. Это связано с проведением ремонтных работ линий электропередачи. Примечательно, что городские власти не сообщили об этом заблаговременно: сообщение появилось на сайте мэрии сегодня утром.

Как следует из сообщения на сайте мэрии, до 17.00 не будет света в домах по следующим адресам:

- ул. Оборонная, 2, 4;

- пер. Оборонный, 4, 12, 14, 6б;

- ул. Мурманская, 11-21, 20-26;

- ул. Северная, 11-31, 11а, 31а, 12а, 17а, 19а, 23а, 28, 9.

Также света на будет до 13.00 в доме по адресу ул. Пахоменко, 97