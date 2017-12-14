Евгений Гурьев: Аэропорт «Уфа» продавать не будут

Сейчас строится новый внутренний терминал.

Вице-премьер правительства республики, министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев сообщил в эфире «Радио России-Башкортостан» о том, что аэропорт «Уфа» продавать не будут.

По словам Гурьева, принято решение о строительстве нового терминала внутренних линий. Сумма по Госэкспертизе – 2,6 миллиарда рублей, из которых 500 миллионов выдает республика. Остальные деньги – заемные из банка, который специализируется на финансировании крупных инфраструктурных проектов и собственные деньги предприятия.