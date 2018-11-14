Журналисты и волонтеры помогут понять, какой транспорт нужен Уфе

Об этом медиапроекте мы задумывались давно. 25 августа редакция вместе с журналистами других СМИ, блогерами и волонтерами уже проводили суточный проект «Уфалогия», в ходе которого мы опрашивали уфимцев, насколько комфортно им живется в городе и что бы они хотели изменить. Большинство ответов было про транспорт. Именно он доставлял тогда неудобства горожанам.

Именно поэтому мы решили полностью посвятить сутки теме городского транспорта и транспортной ситуации в Уфе. Решение назначить Уфалогию по транспорту ускорило то, что появилась политическая воля навести в этой сфере порядок.

С 7.00 15 ноября до 7.00 16 ноября на нашей новостной ленте мы будем публиковать заметки уфимцев с разных точек города о том, как они добрались до работы и как они вернулись домой. Это будут впечатления журналистов, блогеров, волонтеров. Также мы опубликуем заранее подготовленные или записанные в этот день мнения экспертов, участников рынка, ответственных чиновников.

Сразу скажем, что без помощи городских и республиканских СМИ этот проект был бы совсем не таким полным, многие коллеги активно подключились к проекту.

В 19.30 на телеканале «Вся Уфа» сегодня, 14 ноября, зрители уже увидели программу «Информационный вечер» с участием заместителя главы администрации Уфы, начальника управления транспорта и связи Андрея Федосова. Он ответил на ряд вопросов.

Главная новость от него – завтра, 15 ноября, на сайте администрации Уфы будет опубликована новая транспортная модель города. Её будут обсуждать с горожанами две недели.

Телеканалы БСТ, «Россия Башкортостан», «Вся Уфа», радиостанция «Спутник FM», информагентство «Башинформ» в течение дня также осветят разные аспекты транспортной темы.

Мы увидим вечерние пробки с высоты, снятые квадрокоптером, проведем эксперимент, как инвалид прокатится на городском транспорте, увидим общение зампредседателя госкомтранспорта Калимуллина с жителями Михайловки и многое другое.

В 10.00 на радио «Эхо Москвы» (91,1 FM) в программе «Уфимский разворот» журналисты пообщаются с председателем Ассоциации пассажирских перевозчиков Натальей Тептеревой.

В 11.00 в новостях радио «Спутник FM» прозвучит репортаж о проблемных транспортных направлениях города. Также в течение дня в эфире этой радиостанции (107 FM) можно будет услышать репортаж о безопасности перевозок и узнать про то, как проходит транспортная реформа в других регионах ПФО.

В медиапроекте задействованы журналисты разных интернет-СМИ, в том числе gorobzor.ru, rbtoday.ru. Нам помогут коллеги из «Комсомольской правды» и «Коммерсанта».

Но прежде всего мы надеемся услышать мнения самих уфимцев. Ответьте на эти вопросы:

Как вы добрались из дома до нужной вам точки? Что вас устраивает или не устраивает в работе транспорта? Как вы предлагаете изменить транспортную ситуацию к лучшему?

Пишите нам в комментариях в группе Вконтакте, пишите на почту редакции [email protected], пишите в Whatsapp – 8-917-775-5343. Мы ждем ваши мнения.