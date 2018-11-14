В Уфе продлили два маршрута общественного транспорта
Сегодня, 10:26ГородРустэм БашкирцевФото: ufacity.info
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В столице республики продолжается оптимизация востребованных регулярных автобусных маршрутов, сообщили в пресс-службе администрации города.
Маршрут № 202 «Школа-лицей № 2 – ГДК» продлен до остановочного пункта «Ул. Адмирала Макарова» с прохождением по улицам Российской и Адмирала Макарова.
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Фото: Администрация Уфы
Маршрут № 248 «Уфимский ДОК – ОК «Сипайловский» продлен до микрорайона Затон, конечной теперь является остановка «Ул. Летчиков». Автобусы данного маршрута будут проезжать по улице Сипайловской с заездом на остановочный пункт «ТРЦ «Планета», далее по улицам Менделеева и 50 лет СССР, проспекту Октября, улице имени Города Галле, проспекту Дружбы народов, улицам Ахметова и Летчиков.
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Фото: Администрация Уфы
Изменения в схемы движения автобусов продолжаются.
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