В Уфе продлили два маршрута общественного транспорта

Маршрут № 202 «Школа-лицей № 2 – ГДК» продлен до остановочного пункта «Ул. Адмирала Макарова» с прохождением по улицам Российской и Адмирала Макарова.

Маршрут № 248 «Уфимский ДОК – ОК «Сипайловский» продлен до микрорайона Затон, конечной теперь является остановка «Ул. Летчиков». Автобусы данного маршрута будут проезжать по улице Сипайловской с заездом на остановочный пункт «ТРЦ «Планета», далее по улицам Менделеева и 50 лет СССР, проспекту Октября, улице имени Города Галле, проспекту Дружбы народов, улицам Ахметова и Летчиков.