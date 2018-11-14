В Уфе изменился режим освещения города

На сегодняшний день общее освещение по городу включается в 17:45 и выключается в 08:10, при этом график работы, так называемого «ночного режима», был с 23:30 до 06:30, сообщили в администрации города.

На сегодняшний день этот график изменен – «ночной режим» работает с 01:00 до 05:00.

В МУЭСП «Уфагорсвет» рассказали о создании пилотного проекта по созданию современного диспетчерского центра для автоматизированного управления наружным освещением и дорожным движением в городе. Власти полагают, что это значительно сэкономит время и затраты на ГСМ.

В 2018 году установлены более 15 «Блоков управления наружным освещением». Всего на данное время установлено 357 таких блоков.

Сейчас ведется работа по замене светильников с ртутными лампами на светильники с натриевыми лампами, устанавливаются светодиодные светильники наружного освещения, ведутся работы по модернизации светильников наружного освещения.