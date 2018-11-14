«Наличка всё»: В уфимских автобусах можно рассчитаться картами банков и смартфонами

У всех уфимцев с недавних пор появились как минимум два повода для гордости и радости. Во-первых, оказывается, «Башавтотранс», как бы его кто ни ругал, на глазах становится передовым пользователем новейших информационных технологий. А во-вторых, огромное количество уфимских пассажиров теперь смогут буквально вздохнуть с облегчением.

А теперь подробно. С недавних пор во всех автобусах «Башавтотранса» за проезд можно заплатить с помощью банковских карт и смартфонов. То есть времена, когда нужно было рыться в карманах в поисках мелочи, окончательно, ну или почти окончательно канули в лету. А про «Нет у меня сдачи, ищите деньги помельче или выходите!» тоже можно забыть раз и навсегда.

Теперь благодаря совместному проекту Башкирского отделения «Сбербанка», ГУП «Башавтотранс» и АО «Башкирский регистр социальных карт» стало возможным рассчитываться за проезд с помощью банковских карт Visa, Mastercard или «Мир», а также с помощью смартфонов, имеющих модуль бесконтактной оплаты NFC.

Делается это все очень просто: карта или смартфон прикладывается к терминалу кондуктора и со счета пассажира списываются деньги за проезд: 25 рублей за поездку. Причем, карта может быть эмитирована (выдана) любым банком. Самое главное, чтобы она имела бесконтактную технологию проведения платежа. Это когда не нужно карту никуда вставлять, потом набирать пин-код, который вечно забывается.

Чтобы узнать, обладает ли ваша карта такой технологией, нужно просто на нее посмотреть: на бесконтактном пластике должен быть значок в виде четырех полукругов, похожий на значок vi-fi обозначает, такие радиоволны. Если есть этот значок – отлично, можно смело в автобусы «Башавтотранса» заходить без «налички». Кстати, сейчас большинство карт выпускается именно с технологией бесконтактной оплаты. Все карты, эмитируемые «Сбербанком», имеют эту технологию.

Расплачиваться можно также с помощью смартфонов, которые имеют модуль бесконтактной оплаты NFC, а также с помощью смарт-часов и смарт-браслетов, которые также имеют NFC. Вообще-то этот модуль есть не во всех гаджетах. Но и здесь не беда: берете и скачиваете приложение – Google Pay, Samsung Pay или Apple Pay – и вперед в безналичное будущее, которое уже наступило.

Возможность безналичного расчета за проезд введена недавно, но о конкретных обнадеживающих цифрах уже можно говорить сегодня.

- На всех 300 автобусах, ежедневно бороздящих уфимские улицы, появилась возможность бесконтактной безналичной оплаты стоимости проезда. В день проходит около 500 оплат на 15 тысяч рублей. За неделю это 3,5 тысячи пассажиров и количество их постоянно растет. Безусловно, такая бесконтактная система оплаты очень удобна, за ней будущее. В ближайшее время мы запустим этот проект в Нефтекамске, где ежедневно на маршрут выходят 120 наших автобусов, – говорит Сергей Паскин, заместитель генерального директора ГУП «Башавтотранс».

С помощью банковских карт и смартфонов рассчитаться за проезд можно не только в автобусах главного башкирского перевозчика.

- У нас уже есть опыт запуска безналичных платежей в общественном транспорте: в троллейбусах, трамваях и в автобусах меньшего класса марки «ПАЗ». Практика показывает: такой способ пользуется популярностью у пассажиров – нет необходимости искать наличные деньги, достаточно приложить карту, и оплата прошла, – говорит Азамат Салихов, заместитель управляющего Башкирским отделением «Сбербанка».

Оплата проезда картой банка или смартфоном имеет еще один практический смысл – это быстрее. Это был эксперимент: специалисты подсчитали, сколько времени тратится на то, чтобы достать из кармана мелочь, пересчитать ее, отдать кондуктору, получить обратно сдачу из сумки кондуктора (которую тоже, кстати, надо пересчитать) и забрать билет. Порядка 20 секунд, плюс-минус.

Потом посчитали, сколько времени занимает оплата через смартфон или карту и получение билета – 2-3 секунды. Разница очевидна.

У многих может возникнуть вопрос о безопасности подобных платежей. Ведь интернет пестрит разного рода страшилками о том, как мошенники на расстоянии чуть ли не в десятки метров способны каким-то чудесным образом списать деньги с вашей карты. Специалисты говорят: это в подавляющем большинстве случаев является не более чем страшилками – современная финансовая кибербезопасность находится на достаточно высоком уровне.

Кстати, использование бесконтактной системы оплаты в общественном транспорте является одним из способов борьбы с нелегальными перевозчиками: ведь все их финансовые обороты находятся вне тени. В некоторых регионах России на местном законодательном уровне установлена обязанность перевозчиков использовать такую систему оплаты проезда.

По нашим данным, башкирские законодатели тоже заинтересовались этой темой. Так что вполне возможно, что в скором будущем в любом транспорте, включая маршрутки, можно будет расплатиться за проезд с помощью банковской карты или смартфона.