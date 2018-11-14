Главный по транспорту в Уфе: 23 октября исчезло порядка 18 маршрутов

14 ноября в 19.30 в эфире телеканала «Вся Уфа» в программе «Информационный вечер» принял участие вице-мэр Уфы Андрей Федосов. Он кратко обрисовал транспортную ситуацию в Уфе и ответил на вопросы горожан.

Что произошло 23 октября

- Порядка 18 маршрутов прекратили свою деятельность 23 октября, - сказал Андрей Федосов. - Те перевозчики, у которых не было карт муниципальных маршрутов. Порой они дублировали другие маршруты. Только в Демском районе ничего не изменилось, там как было три перевозчика, так и осталось.

Какие проблемные направления появились после 23 октября

По словам Андрея Федосова, первые дни были проблемы в таких микрорайонах, как Шакша, Затон, 8 марта и некоторых других, но постепенно там восстановили маршруты. За две недели восстановили порядка 14-15 маршрутов.

- Наиболее горячие точки сейчас: маршрут № 242 и Нижегородка, - сказал Андрей Федосов. - Два дня назад сняли проблему с Затона и Михайловки.

В ходе эфира зрители задавали вопросы по конкретным маршрутам и получали ответы.

- Маршруты 107,108, 109, 112, 115 – что с ними?

- Это или пригород или межмуниципальные маршруты – не городские.

- А что с маршрутами 280 и 284?

- Это пригородные маршруты, их деятельность прекращена.

- 51 маршрут плохо ходит.

- Восстановим в течение недели – семь дней возьмем на это.

- Раньше была 240 маршрутка, что с ней?

- 240 маршрут прекратил свою деятельность (был нелегальный.) Завтра собираемся, на повестке вопрос об этом маршруте, чтобы с пятницы возобновить маршрут.

15 ноября уфимцы увидят новую транспортную модель города

Фрагмент "Информационного часа" в эфире телеканала "Вся Уфа". Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

Об этом также сообщил Андрей Федосов во время прямого эфира. По его словам, на официальном сайте ufacity.info уже завтра, 15 ноября, появится новая транспортная схема города, предложенная учеными.

В ней останется примерно 102 автобусных маршрута плюс электротранспорт. Уфимцы смогут обсудить ее и внести свои предложения в течение двух недель.

Когда автобусы «Башавтотранса» будут ходить позже восьми-девяти вечера

На некоторых направлениях, где есть монополия перевозчика «Башавтотранса» и он работает только до 20.00-21.00, стоит проблема, как людям, работающим допоздна, вернуться домой.

По словам Андрея Федосова, комплексно проблема может быть решена при условии приобретения новых автобусов для госпредприятия.

- Когда закупим новые автобусы для «Башавтотранса», тогда сможем это решить, пока нет возможности физически, нет столько машин, - сказал Андрей Федосов. – Придется подождать.

Что делать владельцам автобусов, оставшимся без работы

Один из таких уфимцев, владелец трех автобусов, пожаловался на то, что остался без работы. Раньше, по его словам, он соблюдал все требования, проходил медосмотр, ему была выдана маршрутная карта, но теперь ничего этого нет. Его маршрут был №290.

- Приходите ко мне на прием, - ответил Андрей Федосов. - Есть ведь примеры, 300-400 человек перешли к легальным перевозчикам и работают, в том числе и в «Башавтотранс» перешли по договорам со своими автобусами.