Горсовет Уфы разработал требования к названиям новых улиц и парков

Депутаты Уфы подготовили положение о конкурсе на лучшее наименование улиц, площадей, скверов. Оно должно быть принято завтра, 15 ноября, на заседании городского совета. Оно утверждает порядок проведения опроса населения, а также требования к названию объектов.

Согласно документу, на конкурс должно быть представлено не более 10 вариантов названий одного объекта.

Предлагаемое название должно соответствовать следующим требованиям:

- быть мотивированным и отражать наиболее индивидуальные характеристики (соответствовать особенностям ландшафта, места расположения улицы, окружения, истории и т. п.) и отвечать ожиданиям и запросам жителей;

- быть оригинальным и запоминающимся;

- содержать не более двух слов, возможно использование составных слов, исключаются слова на иностранных языках;

- отвечать нормам современных русского и башкирского языков, быть благозвучным и удобопроизносимым;

- может содержать информацию об историко-культурном значении городской территории;

- органически вписываться в существующую систему наименований.

В названиях не допускается стилизация или использование ненормативной лексики, жаргонизмов, оскорбительных тем.

Для участия в конкурсе нужно будет подать письменную заявку, отправив ее на электронный адрес горсовета.

Напомним, недавно глава администрации Уфы Ирек Ялалов раскритиковал названия новых улиц, которые предлагают жители Уфы. По его мнению, они порой звучат смешно и нелепо. Мэр предложил называть улицы в честь известных людей, родившихся в Уфе.