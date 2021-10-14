Дом с котом приглашает. В Уфе стартуют продажи третьей очереди квартир в ЖК Tau House

В этот день квартиру в ЖК Tau House можно будет подобрать по весьма привлекательной цене. Как обещают организаторы, помимо стартовых цен на квартиры в новых домах, гостей мероприятия ждут конкурсы и призы.
Об этом жилом комплексе мы уже рассказывали не раз. Первая очередь строительства ЖК Tau House была запущена в августе 2020 года и стала тогда большим событием, вторая — в июле 2021. Уфимцы по достоинству оценили новый проект от незнакомого ранее девелопера из московского региона, предложившего новую концепцию квартальной застройки. Об этом свидетельствует тот факт, что большая часть квартир первой и второй очереди в Tau House на сегодняшний день уже раскуплены, а средняя стоимость квадратного метра выросла на 32% по отношению к старту продаж первой очереди проекта.
Жилой комплекс Tau House представляет собой обособленный «город в городе», спланированный по принципам интуитивного комфорта.
Время показало, что за минувший год интерес уфимцев к этому жилому комплексу не ослаб. Группа компаний «Садовое кольцо», в свою очередь, оправдывает доверие жителей республики.
Проект оказался настолько успешен, что мы приняли решение открыть продажи третьей очереди уже 30 октября 2021 года. В новых корпусах ЖК будет много просторных квартир — идеальное место для дружной и большой семьи!сообщили в ГК «Садовое кольцо».
Строительство первой и второй очередей жилого комплекса идет со значительным опережением графика — вместо пяти лет ЖК будут построен за четыре года. Уже в марте 2023 года застройщик будет выдавать ключи покупателям квартир первой очереди.
Записаться на консультацию по поводу приобретения квартиры в Жилом комплпксе Tau House можно по телефону +7 (347) 200-10-00, а также через социальные сети: в Instagram, ВКонтакте, Telegram .
Количество мест и привлекательных стартовых цен ограничено!
Справка Mkset
Группа компаний «Садовое кольцо» основана в 2003 году в Москве. Сегодня это девелопер полного цикла, компания осуществляет весь спектр работ — проектирование, строительный контроль, генеральный подряд, управление активами, эксплуатация проектов и охрана объектов. На счету у «Садового кольца» — жилые дома, общественные здания, инженерные сети и сооружения. Общая площадь реализованных строительных проектов группы компаний за 18 лет превышает 600 тысяч квадратных метров.