Дом с котом приглашает. В Уфе стартуют продажи третьей очереди квартир в ЖК Tau House

Дом с котом приглашает. В Уфе стартуют продажи третьей очереди квартир в ЖК Tau House
Дом с котом приглашает. В Уфе стартуют продажи третьей очереди квартир в ЖК Tau House
Вчера, 15:55ГородТатьяна МайороваФото: https://tauhouse.ru/
Группа компаний «Садовое кольцо» проанонсировала торжественное мероприятие по случаю старта продаж третьей финальной очереди проекта Tau House, которое намечено на 30 октября текущего года.

В этот день квартиру в ЖК Tau House можно будет подобрать по весьма привлекательной цене. Как обещают организаторы, помимо стартовых цен на квартиры в новых домах, гостей мероприятия ждут конкурсы и призы.

Об этом жилом комплексе мы уже рассказывали не раз. Первая очередь строительства ЖК Tau House была запущена в августе 2020 года и стала тогда большим событием, вторая — в июле 2021. Уфимцы по достоинству оценили новый проект от незнакомого ранее девелопера из московского региона, предложившего новую концепцию квартальной застройки. Об этом свидетельствует тот факт, что большая часть квартир первой и второй очереди в Tau House на сегодняшний день уже раскуплены, а средняя стоимость квадратного метра выросла на 32% по отношению к старту продаж первой очереди проекта.

Фото:https://tauhouse.ru/

Жилой комплекс Tau House представляет собой обособленный «город в городе», спланированный по принципам интуитивного комфорта.

Время показало, что за минувший год интерес уфимцев к этому жилому комплексу не ослаб. Группа компаний «Садовое кольцо», в свою очередь, оправдывает доверие жителей республики.

Проект оказался настолько успешен, что мы приняли решение открыть продажи третьей очереди уже 30 октября 2021 года. В новых корпусах ЖК будет много просторных квартир — идеальное место для дружной и большой семьи!сообщили в ГК «Садовое кольцо».

Строительство первой и второй очередей жилого комплекса идет со значительным опережением графика — вместо пяти лет ЖК будут построен за четыре года. Уже в марте 2023 года застройщик будет выдавать ключи покупателям квартир первой очереди.

Записаться на консультацию по поводу приобретения квартиры в Жилом комплпксе Tau House можно по телефону +7 (347) 200-10-00, а также через социальные сети: в Instagram, ВКонтакте, Telegram .

Количество мест и привлекательных стартовых цен ограничено!

Справка Mkset

Группа компаний «Садовое кольцо» основана в 2003 году в Москве. Сегодня это девелопер полного цикла, компания осуществляет весь спектр работ — проектирование, строительный контроль, генеральный подряд, управление активами, эксплуатация проектов и охрана объектов. На счету у «Садового кольца» — жилые дома, общественные здания, инженерные сети и сооружения. Общая площадь реализованных строительных проектов группы компаний за 18 лет превышает 600 тысяч квадратных метров.

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