Дом с котом приглашает. В Уфе стартуют продажи третьей очереди квартир в ЖК Tau House

Об этом жилом комплексе мы уже рассказывали не раз. Первая очередь строительства ЖК Tau House была запущена в августе 2020 года и стала тогда большим событием, вторая — в июле 2021. Уфимцы по достоинству оценили новый проект от незнакомого ранее девелопера из московского региона, предложившего новую концепцию квартальной застройки. Об этом свидетельствует тот факт, что большая часть квартир первой и второй очереди в Tau House на сегодняшний день уже раскуплены, а средняя стоимость квадратного метра выросла на 32% по отношению к старту продаж первой очереди проекта.