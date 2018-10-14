Уфимский Конгресс-холл стал лучшим в России

Церемония награждения победителей и лауреатов премии Russian Business Travel & MICE Award – 2018 прошла на днях в Москве. В ней участвовали 400 представителей индустрии гостеприимства, специализированных компаний, профильных ассоциаций, а также представители крупных российских и зарубежных корпоративных MICE-заказчиков.

Конгресс-холл в Уфе стал одним из победителей по результатам народного онлайн голосования на сайте профессиональной премии в области делового туризма и MICE.

Награду, которую называют главной в стране в области делового туризма, учредили еще в 2010 году.