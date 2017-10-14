В Уфе на три дня дети заменят взрослых на теле и радиостанциях

В рамках тренинга «Детям дали камеру», организованного администрацией города, телеканалом «Тамыр» и Школой телевидения «Телешко», в Уфу приедут школьники с разных регионов страны.
В Уфе с 1 по 3 ноября, в дни школьных осенних каникул, пройдет I Всероссийский медиа фестиваль-тренинг «Детям дали камеру». Мероприятие организуют мэрия Уфы, телеканал «Тамыр» и Школа телевидения «Телешко», сообщает пресс-служба городской администрации.
В рамках мероприятия десятки юных участников на себе испытают работу журналистов, теле и радиоведущих, операторов, режиссеров уфимских СМИ. Начинающие телевизионщики появятся на телеканалах «Россия Башкортостан», «Вся Уфа», БСТ и MTVMIX.
В Уфу уже 1 ноября приедут школьники Курска, Иркутска, Салехарда, Санкт-Петербурга. Принять участие в фестивале смогут и уфимские дети. Для этого необходимо подать заявку на сайте детямдаликамеру.рф.
Молодых ребят ждут тематические мастер-классы по работе в профессиональной съемочной студии, коптерной съемке, детей также хотят научить азам продвижения и создания собственного видеоблога. В ходе фестиваля ребята отснимут пилотный выпуск проблемного ток-шоу.
Известно, что в мероприятии примут активное участие звезда телеканала «Пятница» Андрей Молочко и певица Арина Данилова, участница шоу «Голос. Дети» на Первом канале.
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