Численность постоянного населения Уфы увеличилась почти на 5 тысяч человек

Накануне в мэрии Уфы состоялось очередное рабочее совещание, посвященное демографической ситуации в башкирской столице. По словам начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению минздрава РБ Гульнары Зиннуровой, за последние пять лет в Башкортостане наблюдается увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

- По демографическим показателям 2016 года Уфа занимает восьмое место из 62-х в рейтинге муниципальных образований республики, - уточнила она.

На совещании также отметили, что численность постоянного населения Уфы в 2016 году увеличилась на 4700 человек.

- По общему коэффициенту рождаемости (в порядке убывания) город занимает второе, по общему коэффициенту смертности (в порядке возрастания) - четвертое место. В целом, естественный прирост населения за 2016 год составил 5 тысяч 480 человек.