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Численность постоянного населения Уфы увеличилась почти на 5 тысяч человек
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Численность постоянного населения Уфы увеличилась почти на 5 тысяч человек

14 октября 2017, 14:50ГородФото: Пресс-служба мэрии Уфы.
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