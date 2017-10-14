Численность постоянного населения Уфы увеличилась почти на 5 тысяч человек
Об этом рассказали на рабочем совещании, посвященном демографической ситуации в Уфе.
Накануне в мэрии Уфы состоялось очередное рабочее совещание, посвященное демографической ситуации в башкирской столице. По словам начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению минздрава РБ Гульнары Зиннуровой, за последние пять лет в Башкортостане наблюдается увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении.
- По демографическим показателям 2016 года Уфа занимает восьмое место из 62-х в рейтинге муниципальных образований республики, - уточнила она.
На совещании также отметили, что численность постоянного населения Уфы в 2016 году увеличилась на 4700 человек.
- По общему коэффициенту рождаемости (в порядке убывания) город занимает второе, по общему коэффициенту смертности (в порядке возрастания) - четвертое место. В целом, естественный прирост населения за 2016 год составил 5 тысяч 480 человек.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что население Уфы в этом году увеличится до 1 млн 128 тысяч человек. Таковы были данные основных показателей прогноза социально-экономического развития города, который утвердили 21 декабря депутаты Горсовета. В настоящее время население города оценивается в 1 млн 124 тысячи.
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