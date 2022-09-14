Уфимцы взволнованы судьбой «легких Уфы» из-за редеющего леса возле ВДНХ и стройки там

Уфимцы взволнованы судьбой «легких Уфы» из-за редеющего леса возле ВДНХ и стройки там
Уфимцы взволнованы судьбой «легких Уфы» из-за редеющего леса возле ВДНХ и стройки там
Сегодня, 18:28ГородИрина ДеревянчукФото: 1MI
Что происходит на склоне реки Уфимки и насколько законно происходящее попыталось выяснить свободная медиаплатформа «Пруфы» 14 сентября.

Уфимцы не на шутку обеспокоились судьбой леса на склоне реки Уфимки. Близ ВДНХ уже началось строительство 9-этажной частной клиники, издание пишет и о неких «золотых таунхаусах», которые уже строятся там, где раньше у Уфы был лес и природоохранная зона города.

Журналист «Пруфов» заинтересовался тем насколько законно земли из лесного фонда переводили в земли под коммерческую недвижимость и не придется ли им сносить то, что сейчас строиться, как прошлой зимой пришлось сносить здание гостиницы LIDO.

Первой ласточкой в материале становится будущая 9-этажная частная клиника «Меги» у которой уже есть фундамент, а также все положенные для возведения такого объекта документы, во всяком случае об этом изданию сообщили в администрации клиники.

Также издание заверили в том, что к категории назначения там отнеслись серьезно и не опасаются, что в будущем что-то из документов окажется поводом для сноса построенного.

Помимо будущей клиники «Пруфы» заинтересовали и другие постройки на склоне, а именно некие строения, которые автору напомнили элитные таунхаусы, хотя значатся они на плакате как будущие оздоровительные базы. Достоверно узнать что же это за строение не вышло — издание не смогли выйти на застройщика, а проектировщик ООО «НИПИпромстрой» вспомнил, что проектировал базы для оздоровления, но стройка по неизвестным причинам встала.

История о замороженных и действующих стройках у «Пруфов» дополняется комментариями бизнесмена Ильдара Хуснутдинова, который тоже строил и вел бизнес на склоне реки, но по его деятельности прокатился бульдозер — его гостиницу так и снесли.

Не обошлось в сюжетной линии и без судебных перипетий, а также упоминаний городских властей и республиканских ведомств. Удалось журналисту издания и разузнать о судьбе еще одного здания в бывшей рекреационной зоне леса.

Сначала с 2009 года земля между ВДНХ и «Ак-Йорт» была арендована Башкирским центром пчеловодства и апитерапии, но денег у пчеловодов не хватило и кусок земли перешел городу. Сейчас и он, по данным издания застраивается, и снова социально важными объектами. Ожидается (по паспорту объекта), что на указанном месте расположится ФОК с бассейном, катком и универсальным залом, а строит его Фонд «Газпром Социальные Инициативы», но ни подрядчиком данной стройки, ни с «Газпромом» связаться не удалось.

Завершился материал подборкой мнений экспертов по теме материала с обеих сторон, условно представляющих самих граждан, то есть общественников и экологов и напротив — представителей бизнеса. Удивительно, но во мнениях они сошлись и среднеарифметическое этих мнений звучит так — если очень захотеть, то строить можно и в лесу.

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