Уфимцы взволнованы судьбой «легких Уфы» из-за редеющего леса возле ВДНХ и стройки там

Сначала с 2009 года земля между ВДНХ и «Ак-Йорт» была арендована Башкирским центром пчеловодства и апитерапии, но денег у пчеловодов не хватило и кусок земли перешел городу. Сейчас и он, по данным издания застраивается, и снова социально важными объектами. Ожидается (по паспорту объекта), что на указанном месте расположится ФОК с бассейном, катком и универсальным залом, а строит его Фонд «Газпром Социальные Инициативы», но ни подрядчиком данной стройки, ни с «Газпромом» связаться не удалось.