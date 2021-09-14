В Уфе в очередной раз перекроют дороги из-за культурно-массового мероприятия

В Уфе в очередной раз перекроют дороги из-за культурно-массового мероприятия
В Уфе в очередной раз перекроют дороги из-за культурно-массового мероприятия
Вчера, 17:29ГородЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Ограничения будут введены на улицах Первомайской и Машиностроителей.

Власти города сообщили об ограничении движения 15 сентября на двух улицах города, причина – проведение культурно-массового мероприятия. Так, с 18:00 до 23:00 будет перекрыто движение на улице Первомайской, ограниченной Кремлевской и Машиностроителей, а также на улице Машиностроителей на участке от Интернациональной до улицы Черниковской.

Как изменится маршрут общественного транспорта можно посмотреть на схеме:

Фото:Администрация Уфы

Напомним, что в массовые мероприятия являются причиной закрытия трех парковок. Так, сегодня до 24:00 будет действовать запрет на парковку напротив Конгресс-холла, так как на площади Салавата Юлаева проходит «День высокой музыки». Далее уже с 15 сентября с 8 утра до 22:30 будет запрещена стоянка возле ДК «Метростроитель», а уже с 14:00 до 20:00 – возле Дворца спорта.

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