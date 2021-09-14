В Уфе в очередной раз перекроют дороги из-за культурно-массового мероприятия

Напомним, что в массовые мероприятия являются причиной закрытия трех парковок. Так, сегодня до 24:00 будет действовать запрет на парковку напротив Конгресс-холла, так как на площади Салавата Юлаева проходит «День высокой музыки». Далее уже с 15 сентября с 8 утра до 22:30 будет запрещена стоянка возле ДК «Метростроитель», а уже с 14:00 до 20:00 – возле Дворца спорта.