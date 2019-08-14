Власти Башкирии займутся развитием городской электрички
Вчера, 10:54ГородТатьяна МайороваФото: пресс-служба главы РБ
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Речь идет о развитии железнодорожного сообщения вокруг Уфы.
Развитие городской электрички в контексте обслуживания потребностей башкирской столицы станет одной из приоритетных задач властей Уфы и республики. Об этом на своей странице в соцсети рассказал врио главы Башкирии Радий Хабиров.
По его задумке, в идеале транспортная система должна работать так, чтобы любой человек мог выйти из электрички, сесть в автобус и без проблем оперативно добраться к пунтку назначения, будь то проспект Октября или иная часть города.
На такие мысли Радия Хабирова подвигла поездка на пригородном поезде по маршруту «Дёма-Шакша».
Ранее сообщалось, что совместно с руководством РЖД рассматривается также вопрос о Южном обходе Уфы, который должен взять на себя грузовые перевозки.
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