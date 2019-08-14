В Уфе почти на два дня перекроют железнодорожный переезд в черте города

Сегодня, 14 августа, с 22 часов, и до 17.00 15 августа будет перекрыто движение автомобильного транспорта через железнодорожный переезд в районе 1622 км перегона Уфа0черниковка возле станции «Уфа».

Как пояснили в администрации Уфы, такое ограничение движения связано с заменой дорожного покрытия в районе переезда.

Переезд будет также перекрыт и 16 августа с 9 часов утра и до 17.00 по той же причине.