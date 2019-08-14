В Уфе почти на два дня перекроют железнодорожный переезд в черте города
Вчера, 13:49ГородТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Это связано с дорожными работами.
Сегодня, 14 августа, с 22 часов, и до 17.00 15 августа будет перекрыто движение автомобильного транспорта через железнодорожный переезд в районе 1622 км перегона Уфа0черниковка возле станции «Уфа».
Как пояснили в администрации Уфы, такое ограничение движения связано с заменой дорожного покрытия в районе переезда.
Переезд будет также перекрыт и 16 августа с 9 часов утра и до 17.00 по той же причине.
Автомобилистам посоветовали заранее планировать свой маршрут.
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