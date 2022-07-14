Мавлиеву предложили понюхать болото рядом с будущим Центром гребного слалома в Уфе

Мавлиеву предложили понюхать болото рядом с будущим Центром гребного слалома в Уфе
Мавлиеву предложили понюхать болото рядом с будущим Центром гребного слалома в Уфе
Вчера, 12:20ГородИрина ДеревянчукФото: letters.bashkortostan.ru
Помимо грязного и замусоренного болота местные жители сообщили об ужасной вони, сделали они это в общественной электронной приемной властей Башкирии 13 июля.

В нынешнем году стартовал первый этап благоустройства озера Теплое в уфимском Инорсе. В январе Радий Хабиров и уже экс-мэр Сергей Греков и еще один экс-мэр Уфы, а ныне депутат Госдумы Павел Качкаев приезжали на место и общались с местными жителями, да еще и развеяли их сомнения о том, как именно будут облагораживаться территория озера.

Однако недовольства у местных жителей все-таки возникли. О них они и рассказали мэру Уфы на сайте общественной электронной приемной властей и буквально взмолились о помощи.

Уважаемый Ратмир Рафилович, вот строят сейчас «Школу по гребле» в Инорсе, и появилось мнение у жителей мкр Инорс, что из-за этого болото на Сельской Богородской нет естественной циркуляции и все в грязи и мусоре. Болото соединяется с озером Щучьим, Тёплым и рекой Уфа начало ужасно вонять. обращение из общественной приемной

Прикладывает автор к своему обращению и достаточно красноречивые фото. По мнению местных жителей именно с началом строительства на болоте и появился «резкий неприятный запах гнили, сточных вод и так далее». В своем обращении граждане задаются вопросом — возможно ли «что-нибудь поправить», а именно «убрать место скопления неприятного запаха.

Каждый месяц приезжает комиссия, проедете и туда, там все по пути или когда будете подъезжать к «школе гребного плавания», приоткройте окно автомобиля.обращение из общественной приемной

В обращении автор также пользуясь случаем сообщил мэру и о том, что «лес весь „засранный“».

Немного цифр — еще в прошлом году по данным портала госзакупок на первый этап строительства власти выделили 310 миллионов рублей, завершить же работы по строительству объекта необходимо до октября 2023 года. Школа будет включать в себя не только здание, но и собственно гребной канал между озером Теплое и рекой Уфа. отметим и то, что будущий гребной центр должен стать одним из 18 объектов-"подарков» к 450-летию Уфы.

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