Мавлиеву предложили понюхать болото рядом с будущим Центром гребного слалома в Уфе

Немного цифр — еще в прошлом году по данным портала госзакупок на первый этап строительства власти выделили 310 миллионов рублей, завершить же работы по строительству объекта необходимо до октября 2023 года. Школа будет включать в себя не только здание, но и собственно гребной канал между озером Теплое и рекой Уфа. отметим и то, что будущий гребной центр должен стать одним из 18 объектов-"подарков» к 450-летию Уфы.