В Уфе на бульваре Славы появится новый сквер с фонтаном и велодорожками

Так, предлагается сделать скверы перед кинотеатром «Салют». На бульваре появятся дополнительные пешеходные тротуары, посадят деревья и растения. Также планируют расширить проезжую часть для создания велосипедных дорожек шириной 2 метра вдоль тротуара с разделительной полосой.