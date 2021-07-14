В Уфе на бульваре Славы появится новый сквер с фонтаном и велодорожками

В Уфе на бульваре Славы появится новый сквер с фонтаном и велодорожками
В Уфе на бульваре Славы появится новый сквер с фонтаном и велодорожками
14 июля, 20:40ГородАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
В Уфе планируют благоустроить центральную часть бульвара Славы в Орджоникидзевском районе города. Проект благоустройства территории обсудили депутаты городского совета на внеочередном 85-м заседании.

Так, предлагается сделать скверы перед кинотеатром «Салют». На бульваре появятся дополнительные пешеходные тротуары, посадят деревья и растения. Также планируют расширить проезжую часть для создания велосипедных дорожек шириной 2 метра вдоль тротуара с разделительной полосой.

В юго-восточной части, вблизи проспекта Октября, установят новый фонтан. Кроме того, на бульваре планируется обновить инженерные системы, разместить канализационную насосную станцию, ливневую канализацию, уличное освещение, выровнять рельеф.

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