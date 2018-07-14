Владельца сгоревшего дома Видинеева в Уфе оштрафовали на полмиллиона рублей

Теперь собственник объектов культурного наследия «Дом Видинеева» на К.Маркса, 15 вынужден заплатить полмиллиона рублей за неудовлетворительное состояние здания.

— Постановлением суда юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения и привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тыс. руб., — говорится в сообщении Башкультнаследия.

Напомним, сильный пожар охватил дом еще 24 июня. Огонь значительно повредил фасад. Примечательно, что ЧП произошло прямо накануне судебного заседания в связи с иском «Башкультнаследия». Отметим, что Дом Видинеева был взят под охрану как памятник архитектуры еще в 1992 году. Десять лет назад сообщалось, что объект ждет реставрации, однако этого так и не произошло.

Также отметим, что власти Уфы отрицают версию о поджоге здания. На оперативном совещании глава города Ирек Ялалов попросил активистов и журналистов не пиариться на подобных темах.