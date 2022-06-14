«Записывают без моего ведома»: Уфимка сообщила о записях-призраках в поликлинику

«Записывают без моего ведома»: Уфимка сообщила о записях-призраках в поликлинику
«Записывают без моего ведома»: Уфимка сообщила о записях-призраках в поликлинику
Вчера, 19:54ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
Через doctor.bashkortostan уфимка не раз обнаруживала записи к врачам, которые были сделаны без ее ведома.

Жительница Уфы на странице Радия Хабирова в социальных сетях сообщила о записях на прием к врачу, которые были сделаны без ее ведома. Регина Б. заявляет, что такое происходило не раз.

В который раз обнаруживаю, что врачи записывают меня к себе на прием без моего ведома. Либо сбой в работе портала, либо врачи хотят лишнее окошко записи закрыть, чтобы отдохнуть так скажем от пациентов, предполагает женщина.

Так, одна из записей, по ее словам, была в поликлинику по адресу Максима Горького, 47. Однако в данное медучреждение Регина Б. ранее не обращалась.

В пресс-службе Минздрава Башкирии корреспонденту Mkset сообщили, что подобные жалобы не имеют массовый характер. Кроме того, в ведомстве предположили, все дело может быть в том, что у женщины есть полные тезки, потому на портале doctor.bashkortostan появляются подобные записи.

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