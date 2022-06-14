«Деньги в воду?». В Уфе возмутились затонувшими кадками с деревьями на набережной

«Деньги в воду?». В Уфе возмутились затонувшими кадками с деревьями на набережной
«Деньги в воду?». В Уфе возмутились затонувшими кадками с деревьями на набережной
Вчера, 08:21ГородИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
Уровень воды в реке Белая поднялся так высоко, что затопил размещенные на набережной деревья в кадках, фото уфимцы разместили в соцсетях.

Пока Уфа отмечала сразу три больших праздника в центре города и в парке Кашкадан на набережной реки Белой также происходило кое-что интересное, однако никак не связанное с народными гуляниями. Из-за обильных дождей набережную местами подтопило еще на прошлой неделе, однако на праздниках вода, судя по всему, поднялась еще выше — об этом свидетельствует фото из социальных сетей на котором под водой оказались кадки с деревьями, которые вполне можно было бы транспортировать в безопасное для них место.

Фото:фото из соцсетей

– Деньги в воду? Кто следит за набережной в Уфе? Деревья в кадках можно же было убрать на берег??? – возмущается автор фото затонувшей рощи в кадках.

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