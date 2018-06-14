В Уфе появится тактильный мини-парк

С инициативой создания тактильного мини-парка выступил Центр социальных технологий «Ломая барьеры» в рамках проекта по созданию тактильной инфраструктуры «Уфатактильная».

- Крауд-проект «Уфатактильная» реализуется с 2017 года, и уже созданы тактильные дорожки для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в детском саду № 225 Уфы и тактильная стена для детей с нарушением зрения в уфимской коррекционной школе-интернат №28, - поделилась волонтер проекта Елена Арямнова. – Но круг пользования созданной тактильной инфраструктурой ограничен – это воспитанники данных образовательных учреждений.

Для того, чтобы тактильной инфраструктурой пользовались все – вне зависимости от состояния здоровья и возраста – в Уфе решили создать тактильный мини-парк размерами 25 на 15 м. Он будет расположен внутри парка Якутова.

- Пока согласовываются детали, но на уровне руководства города и Советского района поддержка получена, - рассказала Медиакорсети директор Центра соцтехнологий «Ломая барьеры» Алина Хабирова. – Проект парка еще не утвержден, но там будут три обязательных элемента: тактильная дорожка, тактильная стена и сенсорные клумбы, расположенные так, чтобы цветы мог потрогать и понюхать человек в коляске.

Посещение тактильного парка поможет развить моторику, предотвратить появление плоскостопия, обогатит тактильные ощущения, улучшит координацию и равновесие для всех, вне зависимости от состояния здоровья и возраста. Ведь парк будет открыт для всех, в том числе для детей и пожилых маломобильных граждан.

- Мы стремимся создать новую тактильную инфраструктуру в Уфе в терапевтических и реабилитационных целях, в будущем строить тактильные мини-парки в каждом районе города, - поясняет Алина Хабирова. - Таким образом улучшить качество жизни людей с инвалидностью и без, рассказать обо всех полезностях тактильных занятий и возможно, своим примером вдохновим других на создание аналогичных проектов в своих городах и районах республики.

Чтобы тактильный парк стал реальностью, необходимо собрать около полумиллиона рублей. Делать это организаторы проекта будут двумя способами: собирая средства на краудфандинговой платформе «Планета» и с помощью благотворительного забега Maturrun. Забег состоится 1 июля в парке имени Ивана Якутова.

Контрольными точками проекта являются 15 июля – к этому дню организаторы планируют собрать необходимые средства, и 30 августа – до этого дня парк должен быть открыт.

Проект тактильного мини-парка поддержали сеть спортивных магазинов «Чемпион», Молодежный технопарк УГНТУ, Медовая пасека «LipkoSladko» из Владимирской области, ассоциация игровых технологий «Интеллум» (Игра Мозговой штурм, г.Уфа), Музей занимательных наук «Интеллектус», магазин этнофутболок #MaturUfa , Элеонора Саунина, астолог Айгуль, скульптор и художник Камиль Бузыкаев. Они предоставили различные лоты для тех, кто финансово поддержат крауд-проект.

Особенностью социального проекта «Ломая барьеры» является открытость. Любой желающий может присоединиться к проекту и помочь, как финансово, так и вступить в команду крауд-проекта на добровольных началах (в качестве фотографов, копирайтеров, волонтеров, автоволонтеров, строителей, музыкантов), либо организовать событие в знак поддержки крауд-проекта (например, кулинарный или творческий мастер-класс).

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