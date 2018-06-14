В Уфе ограничили движение на одной из центральных улиц

Как сообщает пресс-служба мэрии Уфы, на этом участке будут проводиться работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Примечательно, что в администрации не уточнили, до какого времени будет введено ограничение. На участке уже установлены ограждения, информационные щиты, знаки, сигнальные конусы и пластмассовые боны.