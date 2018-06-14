В Уфе ограничили движение на одной из центральных улиц
Сегодня, 09:31ГородРустэм Башкирцев, Рустэм Башкирцев
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С 13 июня введено временное ограничение движение транспорта по улице 50-летия Октября на участке от улицы Мингажева до площади Володарского в сторону Черниковки.
Как сообщает пресс-служба мэрии Уфы, на этом участке будут проводиться работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Примечательно, что в администрации не уточнили, до какого времени будет введено ограничение. На участке уже установлены ограждения, информационные щиты, знаки, сигнальные конусы и пластмассовые боны.
В мэрии напоминают, что все участки капитального ремонта проезжих частей улиц отмечны на интерактивной карте ремонта дорог. Каждый горожанин, зайдя на карту, может видеть их и планировать свой маршрут таким образом, чтобы объехать участки, где имеется затруднение движения либо перекрыта дорога.
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