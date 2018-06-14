Уфимская журналистка стала лауреатом премии «Достояние столицы»

Конкурс, учрежденный в 2008 году Общественным фондом развития столицы, был создан для поддержки уфимцев с их проектами и добрыми делами. Победителями в разных номинациях стали главный редактор журнала «Уфа», газеты «Уфимские ведомости» и электронной газеты «Уфавед» Галина Ишмухаметова, заведующий кафедрой онкологии Института дополнительного профессионального образования БГМУ, директор Научно-исследовательского института онкологии БГМУ Шамиль Ганцев, пианистка, заслуженная артистка Республики Башкортостан Евгения Пупкова, руководитель Волонтерского центра БГМУ Алина Гизатуллина и другие.

Среди лауреатов — уфимская журналистка, сценарист, молодая писательница Светлана Нигматуллина, не так давно презентовавшая свою первую книгу рассказов «То, что мы видим», о которой ранее мы подробно писали.

Светлана Нигматуллина — лауреат спецпремии «Тэфи» за материал о паллиативной помощи в республике, с 2012 года и по сей день она продолжает писать о подопечных Благотворительного фонда «Изгелек». Благодаря ей люди, которым нужна помощь в их борьбе с тяжелыми болезнями, последствиями после аварий и ДТП, становятся услышаны и им оказывается поддержка.

В 2014 году ее материал «Дневники памяти: пожилые люди о прошлом, счастье и одиночестве» вошла в лонг-лист 12-го Международного Волошинского конкурса в номинации «Журналистика».

В 2015 году фонд «Изгелек» стал победителем в конкурсе «Профессиональных достижений НКО» в номинации за лучшую акцию года – аукционы в пользу тяжелобольных детей на хоккейных матчах клуба «Салават Юлаев», которая была организована при участии номинанта.

С того момента Светлана Нигматуллина провела два сбора в пользу благотворительных фондов – «Наши дети» и «Потерь нет» по их программам «Арт-терапия в детской больнице» и «Коробка смелости». Также вместе с подписчиками она за пару часов собрала средства на лекарства и фрукты для одинокой мамы двоих детей из Благовещенска.

Популярные социальные сети Светлана использует как платформу для благотворительности. В 2017 году к Светлане обратилась мама уфимской девочки, со сложным заболеванием. Она написала, что у нее есть мечта - сделать красивые фотографии для своей девочки. Светлана разместила пост с их историей на своей странице в Instagram. За час он разлетелся сотнями репостов и лайков. К вечеру уже была бесплатная студия, макияж и девушка, готовая провести съемку бесплатно. Фотограф также оформила и подарила девочке шикарную фотокнигу, а еще нашлись ребята, купившие ей подарки и сладости.

- Премия устроена таким образом, что ты сам можешь подать на нее заявку. Я решила попробовать и меня поддержал фонд «Изгелек» и Союз журналистов республики, которые и дали мне рекомендательне отзывы, - рассказывает Светлана. - На церемонии была приятная дружеская атмосфера, не чувствовалось никакой конкуренции.

Отметим, что сегодня, 14 июня, вышла в свет новая короткометражка режиссера Артема Айсина, обладателя «Кинотавра». Автором сценария фильма под названием «Ну что, больной?», выступила Светлана Нигматуллина. Фильм, снятый при поддержке общественной организации «Трезвый Башкортостан», рассказывает о проблеме алкоголизма в современном обществе.