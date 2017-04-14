В Уфе перекроют улицы из-за соревнований по велоспорту

Администрация Уфы опубликовала график перекрытия улиц на время проведения Всероссийских соревнований по велоспорту. Они будут проходить в городе с 24 июня по 21 июля.

В июне пройдут три этапа соревнования – 24, 25 и 30 числа. В первый день будет перекрыто движение по маршруту от парка Победы до СОК «Биатлон» - то есть улица Комарова. В последний день июня на транспорте нельзя будет проехать от парка Победы до стадиона «Нефтяник».

В июле пройдут еще четыре заезда спортсменов - 2, 8, 9 и 21 июля. Восьмого июня будет перекрыта объездная дорога в Затоне. Во все остальные дни соревнования проехать будет нельзя от парка Победы до стадиона «Нефтяник».

Во все дни улицы будут перекрывать с 9:00 до 17:00.

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