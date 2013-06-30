В Уфе обсудили строительство Центра спортивной подготовки в Затоне

Центр спортивной подготовки в микрорайоне Затон должен быть введен в эксплуатацию в ближайшее время в полном объёме с тем, чтобы там могли заниматься не только профессиональные спортсмены, но и дети.

Об этом сегодня заявил глава Башкирии во время рабочего совещания, посвященного вопросам завершения строительства и дальнейшего функционирования спортивного объекта.

Рустэм Хамитов отметил, что во время посещения стройплощадки был выявлен ряд серьёзных недоработок, которые требуют устранения в кратчайшие сроки. Прежде всего, это касается культуры строительства, благоустройства прилегающей территории.

- Мы должны точно понимать, кто будет эксплуатировать этот центр, каким образом будет осуществляться финансирование после завершения строительства, будет ли в этом Центре спортивной подготовки возможность работы секций, будут ли заниматься дети, как будет улучшена инфраструктура вокруг объекта, как будет осуществляться транспортная доставка зрителей,

– сказал Рустэм Хамитов.

Справка: Строительство Центра спортивной подготовки началось в 2010 году. Его общая площадь превышает 37 тысяч кв. м. В частности, он будет включать в себя спортивно-демонстрационный комплекс площадью 8,5 тысячи кв. м с трибунами на 3 тысячи мест, зону плавательных бассейнов площадью 13,7 тысячи кв. м с трибунами на 500 мест, а также врачебно-восстановительный центр, кафе и гостиницу на 200 мест.

Строящийся комплекс станет единственным крытым центром такого типа в России. Здесь будут созданы условия для тренировок спортсменов-паралимпийцев с любыми видами инвалидности. Возможности центра позволят принимать российские и международные соревнования, проводить тренировки сборных команд России по различным видам спорта, в том числе фехтованию, теннису, единоборствам, боксу, лёгкой атлетике и т.д.

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