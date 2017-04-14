В Уфе на пять дней перекроют часть улицы Губайдуллина
Сегодня, 18:22ГородАзат ГиззатуллинФото: Пресс-служба администрации Уфы
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В связи с производством работ по капитальному ремонту участка тепловой сети с 16 по 21 июня будет закрыт проезд по ул. М. Губайдуллина, напротив дома №28/2.
Объезд пассажирского транспорта будет осуществляться по улицам Степана Злобина и Обской.
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МУП «УИС», который проводит ремонтные работы, приносит извинения за временные неудобства, и просит уфимцев заранее планировать маршрут своего движения.
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