В Уфе на пять дней перекроют часть улицы Губайдуллина

В связи с производством работ по капитальному ремонту участка тепловой сети с 16 по 21 июня будет закрыт проезд по ул. М. Губайдуллина, напротив дома №28/2.

Объезд пассажирского транспорта будет осуществляться по улицам Степана Злобина и Обской.

МУП «УИС», который проводит ремонтные работы, приносит извинения за временные неудобства, и просит уфимцев заранее планировать маршрут своего движения.

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