В Уфе обнаружили Хатико: собака ждёт хозяина возле магазина на улице Ленина

В Уфе обнаружили Хатико: собака ждёт хозяина возле магазина на улице Ленина
В Уфе обнаружили Хатико: собака ждёт хозяина возле магазина на улице Ленина
14 мая, 20:30ГородАзамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI
О потерявшейся собаке с золотистой шерсткой и розовым ошейником рассказали читатели Mkset

В Уфе собака с шёрсткой золотистого оттенка ожидает хозяина возле одного из магазинов. Об этом сообщили читатели Mkset.

Как рассказывают местные жители, собака уже несколько дней кружит возле дома № 152 по улице Ленина. При этом собака постоянно возвращается к дверям магазина FixPrice, расположенного на первом этаже, будто в ожидании того, что туда за ней вернётся хозяин.

Фото: Mkset.ru

Есть основания полагать, что собака действительно могла потеряться во время прогулки — на её шее есть нечто, напоминающее светло-розовый ошейник. Также читатели Mkset отметили, что собака дружелюбна и легко идёт на контакт — её удалось покормить.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы