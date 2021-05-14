В Уфе откроют 10 зон для купания

В столице Башкирии началась подготовка к купальному сезону. Всего в этом году будет открыто 10 зон отдыха на воде, сообщает управление гражданской защиты города.

С начала недели водолазы обследуют и чистят дно акватории. В основном сотрудники находят бревна, коряги, камни и стеклянные бутылки. На сегодняшний день работа завершена на пяти зонах отдыха. К купальному сезону также готовятся арендаторы пляжей: обновляют и устанавливают оборудование, обрабатывают пляжные зоны от клещей, грызунов и комаров, а также благоустраивают прилегающую зону. Перед началом купального сезона, который традиционно выпадает на первый день лета, комиссия проверит все объекты. В этом году планируется открыть 10 зон отдыха на воде.

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