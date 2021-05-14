«Решили прикончить». В Уфе на бульваре Ибрагимова проводят вырубку деревьев

«Решили прикончить». В Уфе на бульваре Ибрагимова проводят вырубку деревьев
«Решили прикончить». В Уфе на бульваре Ибрагимова проводят вырубку деревьев
Сегодня, 11:32ГородФото: Светлана Истомина/facebook
В Уфе проходит вырубка деревьев на бульваре Ибрагимова, где началась капитальная реконструкция дороги. Об этом в соцсетях рассказала журналистка «Аргументов и фактов» Светлана Истомина.

Реконструкция бульвара Ибрагимова проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик определился ещё в конце прошлого года. Компания «Дортрансстрой» отремонтирует объект за 265,2 миллиона рублей.

Светлана Истомина разместила в соцсетях фото вырубки деревьев, а также попросила в мэра Уфы объяснить, что происходит.

Похоже, бульвар Ибрагимова все же решили прикончить. Под флагом «капитальной реконструкции» сначала «кронировали» деревья, потом проредили первый ряд, теперь спиливают все подряд. Видимо, решили так: никогда не наводили здесь красоту и благоустройство, нечего и начинать, пишет журналистка.

Напомним, средства на обновление бульвара выделили федеральный, региональный и местный бюджеты. Общая протяженность объекта капитального ремонта составляет более 1,7 км. Перед началом производства работ дорожные строители восстановят и закрепят ось трассы. В 2021 году пройдут работы по устройству дождевой канализации и сетей водопровода, а также дорожной одежды. Также заменят бортовые камни и приступят к замене старого покрытия на новое. На 2022 год запланированы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

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