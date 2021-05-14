«Ни ногой туда». Уфимки пожаловались на условия в инфекционной больнице

Ребенка у подруги чуть не угробили, пока не устроила скандал, и на заведующую через знакомых не вышли. Сразу ребенка в реанимацию увезли и за сутки на ноги там не поставили. Для себя выводы сделала — лучше туда не попадать или иметь знакомых, пишет девушка.