«Ни ногой туда». Уфимки пожаловались на условия в инфекционной больнице

Одна из мам рассказала, что лежит с ребенком в «инфекционке» уже неделю. При этом, по её словам, на всю больницу работает один дежурный врач. В комментариях к посту пользователь рассказала, что там же лечилась её подруга с трехгодовалым ребенком, которого «чуть не угробили».
Ребенка у подруги чуть не угробили, пока не устроила скандал, и на заведующую через знакомых не вышли. Сразу ребенка в реанимацию увезли и за сутки на ноги там не поставили. Для себя выводы сделала — лучше туда не попадать или иметь знакомых, пишет девушка.
Об аналогичном случае заявила ещё одна уфимка, по словам которой «ребенка спасли громкими скандалами и связями». Другая рассказала свою историю о пребывании в инфекционной больнице несколько лет назад.
Вижу, за 20 лет ничего не изменилось. То же самое — в палате по шесть человек плюс дети. Лечение — одни витаминки. И ни одного врача за неделю, сообщила она.
Уфимка сообщила, что тогда собрала вещи, забрала ребенка и уехала домой. Ещё одна девушка заявила, что не вернется в это медучреждение после неудовлетворительного лечения.
[Когда] нас оттуда выписали, ребенок как овощ был, хотя когда поступали туда, была активная, когда нам было семь месяцев. Вечером поехали обратно, другой врач назначил капельницу, сразу полегчало. Больше ни ногой, дай Бог, туда, рассказала женщина.
Заместитель главного врача по медчасти Регина Галиева сообщила, что острого дефицита врачебного и сестринского персонала нет. В каждом отделении работает заведующий отделения и врач. По её словам, обход пациентов проводится ежедневно с 9 до 14.00, далее в вечернее время при необходимости пациента осматривает дежурный врач. По стационару ежедневно дежурят три врача инфекциониста. Лечение проводят согласно клиническим рекомендациям по инфекционным болезням.