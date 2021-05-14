Активист заявил о бездействии чиновников при вырубке деревьев в одном из лесов Уфы

[Начальник отдела] говорит, город дал разрешение. Меня всегда смущает это слово город. Что это значит? У города есть сотрудники, которые выполняют те или иные функции. То есть определенные лица, которые иногда нарушают закон. Уже неоднократно возбуждались уголовные дела против отдельных лиц, считает Леонид Бирюков.