Активист заявил о бездействии чиновников при вырубке деревьев в одном из лесов Уфы

По словам общественника, вырубка проходила без схемы и отметок на деревьях, заказчик якобы «показал, что необходимо спилить». На месте работали представители администрации Октябрьского района, в частности, руководство отдела коммунального хозяйства. Как рассказал «Эху» Леонид Бирюков, чиновники не смогли приостановить вырубку.
[Начальник отдела] говорит, город дал разрешение. Меня всегда смущает это слово город. Что это значит? У города есть сотрудники, которые выполняют те или иные функции. То есть определенные лица, которые иногда нарушают закон. Уже неоднократно возбуждались уголовные дела против отдельных лиц, считает Леонид Бирюков.
Активисты вызвали на место полицию и написали заявление с требование проверить законность уничтожения деревьев. При этом, по словам Бирюкова, сотрудники заявили о невозможности срочно остановить вырубку. В итоге чиновники потребовали подрядчика прекратить работы.
Напомним, в настоящее время также проходит вырубка деревьев на реконструируемом бульваре Ибрагимова. Об этом в соцсетях сообщила уфимская журналистка Светлана Истомина, которая возмутилась происходящим.