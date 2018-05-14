В Уфе под застройку отдали два квартала около Сергиевского кладбища

Напомним, ранее мы писали о том, что под Уфой появятся три частных кладбища, территория которых будет отдана под частные захоронения. Администрация Уфимского района намерена создать СП или арендовать у коммерческих структур новые участки (от 100 до 180 га) для организации мест захоронений.