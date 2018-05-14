В Уфе под застройку отдали два квартала около Сергиевского кладбища
Сегодня, 10:58ГородРустэм Башкирцев
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Примерная площадь застройки составит 27,5 гектаров.
В Уфе разрабатывается проект планировки и межевания территории около Сергиевского кладбища, сообщили в пресс-службе администрации города.
Застроят территорию, ограниченную улицами Менделеева, Караидельской, Бакалинской и Степана Злобина. Застроено будет два квартала.
Напомним, ранее мы писали о том, что под Уфой появятся три частных кладбища, территория которых будет отдана под частные захоронения. Администрация Уфимского района намерена создать СП или арендовать у коммерческих структур новые участки (от 100 до 180 га) для организации мест захоронений.
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