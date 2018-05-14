В Уфе изменится движение электричек

На железнодорожных путях проведут ремонтные работы.
Движение пригородных поездов изменится из-за планово-предупредительного ремонта железнодорожных путей и устройств энергоснабжения, сообщили в пресс-службе республиканской пригородной пассажирской компании.
Движение электричек на перегоне Шакша-Черниковка изменится следующим образом:
15,16,17,18 мая 2018 отменяются поезда:
- № 6211 Шакша (отпр. 05.01) - Дема (приб. 05.42),
- № 6214 Дема (отпр. 04.57) - Шакша (приб. 05.38),
- № 6215 Шакша (отпр. 05.57) - Дема (приб. 06.38),
14,15,16,17 мая 2018 отменяются поезда:
- № 6216 Дема (отпр. 14.51) - Шакша (приб.15.32),
- № 6217 Шакша (отпр. 15.50) - Дема (приб. 16.31),
- № 6218 Дема (отпр. 15.30) - Шакша (приб.16.11),
- № 6219 Шакша (отпр. 16.21) - Дема (приб. 17.03).
14,15,16,17 мая 2018 назначаются поезда:
- № 6205/6207 Уфа (отпр. 16.49) - Раевка (приб. 18.45, отпр. 18.47) - Приютово (приб. 20.16)
15,16,17,18 мая 2018 назначаются поезда:
- № 6433/6852 Улу-Теляк - Дема - Инзер,
- № 6431/6491 Тавтиманово - Дема - Кандры.
14,15,16,17 мая 2018 - сокращается маршрут следования:
- поезду №6492 Кандры - Шакша устанавливается маршрут Кандры (отпр. 14.47) - Уфа (приб. 17.45), на участке Уфа - Шакша отменяется.