В Башкирии потеплеет до +22°C

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Теплая погода будет стоять всю первую половину текущей недели.
Днем 14 мая температура воздуха прогреется до +22°C, сообщили синоптики Башгидрометцентра.
День пройдет без осадков. Ночью будет дуть слабый ветер переменных направлений, днем будет северо-западный умеренный ветер. Ночью температура воздуха составит +6°C, а местами будут заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0+3°C.
15 и 16 мая также ожидается теплая погода - +20+23°C.
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