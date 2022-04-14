В администрации Уфы сообщили о ремонте улиц Менделеева и Затонское шоссе

В администрации Уфы сообщили о ремонте улиц Менделеева и Затонское шоссе
В администрации Уфы сообщили о ремонте улиц Менделеева и Затонское шоссе
Вчера, 08:23ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
Ремонтные работы на участках дорог улиц Менделеева и Затонское шоссе в ближайшие дни, сообщили в уфимской мэрии.

Стало известно, что в ближайшее время на участках дорог улиц Менделеева и Затонское шоссе начнутся ремонтные работы. Как уточняет пресс-служба мэрии Уфы, на данный момент там проводятся подготовительные работы.

Помимо этого, сообщается, что в апреле власти приступят также к ремонту таких улиц, как Чернышевского, Коммунистической, Суворова, Кемеровской, Габдуллы Амантая, Заводской и проспекта Салавата Юлаева.

К слову, ограничение движения будет осуществляться по одной половине проезжей части, а полное перекрытие участка дороги будет проводится поквартально.

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