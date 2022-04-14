Уфимцы посоветовали мэру Мавлиеву проехать на велосипеде по грязному городу

Уфимцы посоветовали мэру Мавлиеву проехать на велосипеде по грязному городу
Уфимцы посоветовали мэру Мавлиеву проехать на велосипеде по грязному городу
Вчера, 09:23ГородЭлина СайфрановаФото: соцсети
Глава уфимской администрации открыл велосезон. Между тем, горожане уже посоветовали чиновнику проехаться "по всем улицам" и посмотреть на грязный город.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев начал свое утро с поездки на велосипеде. Как сообщает чиновник в своих социальных сетях, сегодня он открыл велосезон. Предполагаем, что на двухколесном транспорте Ратмир Мавлиев добрался до места работы - городской администрации.

-Сегодня первый день выкатил велосипед. Погода отличная, сообщает Ратмир Мавлиев.

Видео:соцсети

Между тем, в комментариях уфимцы задаются вопросом по каким улицам ездит сити-менеджер и предлагают чиновнику проехать на двухколесном транспорте «по спальным районам», да и «по всем улицам», ведь может так город уберут быстрее.

— Здорово! Вы по всем улицам проедьте). Быстрее столицу уберут. К сожалению, стыдобища какой грязный город… С каждым годом все хуже и хуже, - пишет Наталья.

-Отличное начинание! А ещё бы Вам выйти из кабинета (машины) и одному без свиты пройтись по дворам! А то Ваши помощники не совсем в курсе, что творится! Например, в районе ГДК совсем не убираются, — присоединяется другая уфимка.

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