В Уфе власти не могут заставить водителей автобусов объявлять остановки

У автопредприятий Уфы нет средств, чтобы закупить новую партию автоинформаторов для объявления остановок в пассажирских автобусах. Об этом сообщил представитель столичного Управления транспорта и связи Альберт Сафаров на пресс-конференции, организованной изданием «КоммерсантЪ-Башкортостан».

- Автоинформаторы приобретали раньше, когда жили получше, а теперь такой возможности нет, - пояснил Альберт Сафаров.

По его словам, закон дает возможность представителям власти требовать с водителей и владельцев пассажирских автобусов оказания такой услуги, как объявление остановок в рамках заключенных сними договоров. При этом нет практически никаких рычагов воздействия на тех, кто не считается с данным справедливым требованием - как показывают отзывы горожан, таковых водителей на столичных улицах подавляющее большинство.

Напомним, не так давно Медиакорсеть проводила акцию «Немой автобус» в надежде исправить ситуацию с отсутствием объявления остановок в Уфе, однако наши благие усилия завершились ничем.

Своим мнением на данную тему поделилась ведущая радио «Эхо Москвы» в Уфе Дарья Кучеренко.

- Я на новогодних каникулах была в Таллине и что меня там приятно удивило, так это состояние автобусов. В каждом висит электронное табло, на котором показывается маршрут и отмечаются остановки. Плюс их еще и объявляют. Я тогда подумала, что это такая мелочь, о которой таллинцы, наверное, вообще не задумываются. Но это такая удобная вещь, - рассказала Дарья. - Но такие аргументы у нас обычно не работают. Поэтому я скажу на знакомом языке: «Чтобы Уфа стала центром притяжения туристов со всего мира, гордостью России, соответствовала званиям медовой столицы и самой восточной точки Европы, совершенно необходимо использовать лучшие международные практики, создать рабочую группу по изучению этого вопроса и через полгода представить проект решения».