Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Уфе власти не могут заставить водителей автобусов объявлять остановки
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
1432895291 36889d60e62168cf7ac520ee54d3fb55 xl

В Уфе власти не могут заставить водителей автобусов объявлять остановки

Сегодня, 09:59ГородТатьяна МайороваФото: Ufavesti.ru
Читайте
также
Романтика и отчаяние: Как вахтовики из Башкирии поднимают Север
Доктор Рошаль в Уфе потребовал, чтобы медиков не равняли с парикмахерами
В Башкирии после шумихи в СМИ учителям разрешили не мыть полы в поликлинике