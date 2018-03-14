В Уфе участились случаи «транспортного терроризма» со стороны пассажиров

В последние годы в Уфе участились случаи получения пассажирами травм в общественном транспорте. Статистические данные на эту тему привел представитель республиканского Управления ГИБДД МВД по РБ Расим Хасанов в ходе пресс-конференции, организованной изданием «КоммерсантЪ-Башкортостан».

По его словам, только за два месяца 2018 года в Уфе было зафиксировано 50 ДТП с участием пассажирских автобусов, при этом большую часть из них составляют столкновения транспорта – их набралось 28. На втором месте находятся случаи падения пассажиров транспорте, их набралось за два месяца 19. Однако, по мнению участников пресс-конференции, вряд ли в данном случае стоит говорить о резком ухудшении навыков вождения у водителей автобусов или троллейбусов и трамваев.

- Все пассажиры общественного транспорта застрахованы, и в случае получения травмы о время поездки они через суд могут получить компенсацию полученного физического и морального вреда, - пояснил генеральный директор МУЭТ г. Уфы Аскар Фазлыев. – Мы стали сталкиваться с тем, что появились так называемые пострадавшие, которые поставили получение травм и компенсаций за них на профессиональный уровень. Имена таких упавших в транспорте пассажиров стали повторяться довольно регулярно.