Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Уфе участились случаи «транспортного терроризма» со стороны пассажиров
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
20755

В Уфе участились случаи «транспортного терроризма» со стороны пассажиров

Сегодня, 09:20ГородТатьяна МайороваФото: Busphoto.ru
Читайте
также
Романтика и отчаяние: Как вахтовики из Башкирии поднимают Север
Доктор Рошаль в Уфе потребовал, чтобы медиков не равняли с парикмахерами
В Башкирии после шумихи в СМИ учителям разрешили не мыть полы в поликлинике