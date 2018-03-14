В Башкирии 14 марта ожидается потепление

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Температура воздуха поднимется до -3°C.
14 марта в республике ожидается потепление, сообщили в Башгидрометцентре.
В среду, 14 марта, в отдельных районах Башкирии пройдет слабый снег – температура воздуха днем составит -3-8°C, ночью опустится до -15-20°C, местами до -28°C.
Сейчас температура воздуха в Уфе составляет -16°C, ветер юго-восточный 2 м/с. Атмосферное давление 72 мм рт.с.
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