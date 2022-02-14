Сегодня движение по мосту-вставке через реку Белую в Уфе стало четырехполосным

Из-за грядущего ремонта арочного моста через реку схему движения по мосту изменили уже сейчас, чтобы жители в тестовом режиме привыкали к изменениям которые уже начали действовать 14 февраля.

Фото: мэрия Уфы Изменения на въезде в Уфу вызваны необходимостью – с 1 марта начнется ремонт старого арочного моста 1956 года постройки – для транспорта он будет закрыт. Займется ремонтом АО «Уралмостострой», в самом начале февраля эта компания выиграла тендер и с ней был заключен контракт. Построенный же осенью 2021 года мост-вставка через реку с сегодняшнего дня станет четырехполосным. Напомним, его торжественно открывали первые лица города и республики 1 ноября 2021 года, кстати, спустя пару дней после открытия на новом мосту закрыли одну полосу, на ней вели демонтажные работы и снимали временные конструкции. Сейчас на мосту-вставке две средние полосы сужены до 3,5 метров каждая, а полосы по краям расширены до 4 метров, это сделали для того, чтобы крупногабаритный транспорт также мог перемещаться по мосту. специально под крупногабаритный транспорт. Известно, что новая разметка появится уже в конце текущей недели. В мэрии уточнили, что соответствующую разметку на него нанесут как только это позволят сделать погодные условия. Планировалось, что появится она еще до конца прошлой недели, но судя по всему не вышло из-за внешних факторов. Но дорожные знаки, которые указывают на изменения уже установлены. Также уже закрыли бетонными блоками и съезд на старый мост с проспекта Салавата Юлаева. Хотя ремонт еще не начался, горожанам пора привыкать к изменениям.

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