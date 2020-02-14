В Уфе по решению суда подлежат сносу сразу семь домов

Перечисленные судом здания расположены на улицах Самаркандская, Тихорецкая и Малая Шелководная. Они были признаны аварийными еще более 20 лет назад – в 1998 году. Однако, несмотря на то, что люди давно покинули свои квартиры в этих домах, здания не были снесены.