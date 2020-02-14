В Уфе по решению суда подлежат сносу сразу семь домов
14 февраля, 14:39ГородМинзаля АскароваФото: https://city-yaroslavl.ru/
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Мэрия города должна принять меры для ограничения доступа людей к семи аварийным зданиям и их сносу по судебному решению, сообщает прокуратура РБ.
Октябрьский районный суд столицы республики обязал снести семь аварийных уфимских домов. До того дня, когда строения снесут, администрация города должна ограничить доступ людей к ним.
Перечисленные судом здания расположены на улицах Самаркандская, Тихорецкая и Малая Шелководная. Они были признаны аварийными еще более 20 лет назад – в 1998 году. Однако, несмотря на то, что люди давно покинули свои квартиры в этих домах, здания не были снесены.
Теперь же судебное решение было принято после иска районной прокуратуры.
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