В Уфе «Дом Лопатиной» включили в реестр объектов культурного наследия
Сегодня, 11:47ГородОльга Корзик
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Документ подписал начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ Ильгам Фаткуллин.
В Уфе «Дом Лопатиной» включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Документ опубликован на официальном портале правовой информации Башкирии. 10 января соответствующий указ подписал начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Ильгам Фаткуллин.
Дом Аксаковой находится на улице Аксакова, 82. Двухэтажное деревянное здание с облицованным кирпичом первым этажом построено в начале ХХ века.
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