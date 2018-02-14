В 2017 году население Уфы стало больше на 5 тысяч человек

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Об этом заявил глава администрации города Ирек Ялалов.
Население Уфы в прошлом году увеличилось на 5 тыс. человек и на начало 2018 года превысило 1,12 млн человек. Об этом на заседании горовета сегодня сообщил глава администрации Уфы Ирек Ялалов.
По словам главы администрации, в 2017 году в Уфе продолжился естественный (+2 370) и миграционный (+3 000) прирост населения.
Отметим, что ранее глава администрации Уфы Ирек Ялалов заявлял, что фактическое население Уфы значительно превышает данные статистики. Так, по его данным, Уфе работает около 70 тысяч человек без регистрации.
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