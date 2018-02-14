В 2017 году население Уфы стало больше на 5 тысяч человек

Об этом заявил глава администрации города Ирек Ялалов.

Население Уфы в прошлом году увеличилось на 5 тыс. человек и на начало 2018 года превысило 1,12 млн человек. Об этом на заседании горовета сегодня сообщил глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

По словам главы администрации, в 2017 году в Уфе продолжился естественный (+2 370) и миграционный (+3 000) прирост населения.